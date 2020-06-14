Dünyaca ünlü aktör evinde ölü bulundu

Hindistan’da ünlü Hint aktör Sushant Singh Rajput, Mumbai’deki evinde ölü bulundu. Evdeki hizmetçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 34 yaşındaki genç oyuncuyu asılı halde buldu. Rajput’un ölüm nedenine yönelik inceleme başlatıldı. Hint polisi, oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Oyuncunun eski menajeri Disha Shawli’nin de birkaç gün önce intihar ettiği açıklandı. Rajput’un evdeki yardımcısı, oyuncunun karantina günlerinde evde tek başına kaldığı ve birkaç gündür psikolojik bunalımda olduğu belirtti.

Dizi oyuncusu olarak 2008 yılında film dünyasına adım atan Sushant Singh Rajput, 2016 yılında oynadığı ve Hindistan’a Kriket Dünya Kupası kazandıran MS Dhoni’nin hayat hikayesini ele alan "The Untold Story" filmi ve ünlü Hint oyuncu Amir Khan ile 2014 yılında Peekay filmi ile izleyicilerin gönlünü kazanmıştı.