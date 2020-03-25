Dündar Bey nasıl öldü, kim öldürdü? Tarihte Osman Gazi Dündar Bey'i öldürdü mü?

Dündar Bey nasıl öldü? sorusu merak edip arama motorunda aratılmaya başladı. Dündar Bey ölümü Kuruluş Osman’ın yayınlanan son bölümünden sonra araştırılmaya başladı. Dizide Osman Bey düşmanı Balgay’a pusu kuruyor ve o sırada amcası Dündar ortaya çıkıyor ve Osman Bey’e meydan okuyor. Daha sonra ikili karşı karşıya geliyor. Obaya geri dönen Osman “Dündar Bey’in ölümü benim elimden oldu” sözleriyle izleyicileri şaşırtıyor. Pek, Tarihte Osman Gazi Dündar Bey’i öldürdü mü? Yanıtı haberimizde...



DÜNDAR BEY'İN HAYATI

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir. Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti.

Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan- Halep yolu ile Fırat kıyısına inmişti. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti. Ertuğrul Gazi ile Dündar ise Anadolu'da yerleşmek üzere Pasin'e doğru yollarına devam etmişlerdi. Kayı boyunun yerleşmesi ile ilgili bu haberlerde Dündar Bey'in, Ertuğrul Gazi'nin ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yanında, bu devletin kuruluşunda hizmet ederken görüyoruz.

DÜNDAR BEY NASIL ÖLDÜ?

Dündar Bey'in ölümü bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

OSMAN GAZİ AMCASI DÜNDAR BEY’İ ÖLDÜRDÜ MÜ?

Osman Bey 1281 yılında henüz 23 yaşında iken beyliğin başına geçer. Bu duruma içerlenen Dündar Bey, hayatı boyunca Osman Bey’e muhalefet eder. Osman Bey yıllarca amcasına olan saygısından bu durumu sineye çeker. Amcasının düşmanları ve Rumlarla işbirliği yapması üzerine onu okla öldürür ve ihaneti kendi kanından da olsa affetmeyeceğini gösterir.