8 Kasım MasterChef'te kimin elendiği yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Yarışmada yarışmacı sayısının azalması ile yapılan bir takım değişiklikler sonrası bireysel dokunulmazlığı alan kendisini kurtarırken, eleme potasına kimseyi göndermedi. Yarışmacılar da tek oy kullanarak potaya gidecek ismi belirledi. Peki dün MasterChef'te kim elendi? 8 Kasım MasterChef'te Barbaros mu, Uğur mu, Furkan mı elendi?

MASTERCHEF'TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kırmızı takım oldu. Kırmızı takım ile oynanan bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ise Serhat oldu. Kalan 4 kişi arasında yapılan oylama sonrası 3. eleme adayı Uğur oldu. Potadaki diğer isimler Furkan ve Barbaros'tu.

DÜN MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme potasında olan Furkan, Barbaros ve Uğur Mehmet Şefin verdiği Kaz Ciğeri Terrine tabağını yapmak için ter döktü. Potadan ilk kurtulan isim Uğur oldu.

Sona kalan Barbaros ve Furkan'dan elenen isim Furkan olarak açıklandı.