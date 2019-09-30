Dün evlenen Fulya Zenginer'den duygulandıran paylaşım: Düğün yapmak istememiştim

Küçük Kadınlar dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Fulya Zenginer, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Kuntay Tarık Evren ile dün akşam dünyaevine girdi. 19 yıl önce babasını, 1 yıl önce de annesi kaybeden Zenginer'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

MEĞER DÜĞÜN YAPMAK İSTEMEMİŞ...

Ailesini kaybetmesinden dolayı düğün yapmak istemediğini açıklayan Zenginer, fikrinin nasıl değiştiğini şu sözlerle anlattı: "Heyy. Şu arkada sarılan bizin Küntay'ımın annesi ve ben. Bunu şimdi bir videodan kestim. Şansa denk gelmişiz. Gönül'üm (Annesi) yanımda olmayacağı için düğün yapmak istememiştim, babamın yokluğuna alışmıştım ama annemin yokluğuna alışamadım.

'BU DÜĞÜN OLMALI DEDİM'

Neyse onların (Evren anne ve babamın) gözlerine baktım ve bu düğün olmalı dedim... İyi ki de demişim harika bir gündü. Aynı kandan olmaya gerek yok koca bir ailem olduğunu bir kez daha gördüm. Ve siz, sizinle paylaşmak, mesajlarınızı okumak çok özeldi, teşekkürler. Daha güzelleri sizin olsun."