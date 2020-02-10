Düğünlerine dahi katılmamıştı! Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat babasıyla barıştı

Kısa bir flört döneminin ardından evlilik kararı alan Mert Fırat ve İdil Fırat, 2018’in eylül ayında Alaçatı’da nikâh masasına oturmuştu. Ancak çiftin bu mutlu gününde İdil Fırat'ın babası, bu evliliğe karşı çıkmış ve düğüne katılmamıştı.

BARIŞTILAR

Küslükle geçen 1 yılın ardından Önder Bey kızı İdil ve damadı Mert Fırat’la barıştı. Londra’da bir araya gelen aile, kötü günleri arkalarında bırakmaya karar verdi.