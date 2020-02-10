Düğünlerine dahi katılmamıştı! Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat babasıyla barıştı
Eylül 2018'de Mert Fırat ile dünyaevine giren İdil Fırat, babasıyla arasındaki krizi aştı. Fırat, evliliğe karşı olduğu için düğününe dahi katılmayan babası Önder Fırat'la barıştı.
Kısa bir flört döneminin ardından evlilik kararı alan Mert Fırat ve İdil Fırat, 2018’in eylül ayında Alaçatı’da nikâh masasına oturmuştu. Ancak çiftin bu mutlu gününde İdil Fırat'ın babası, bu evliliğe karşı çıkmış ve düğüne katılmamıştı.
BARIŞTILAR
Küslükle geçen 1 yılın ardından Önder Bey kızı İdil ve damadı Mert Fırat’la barıştı. Londra’da bir araya gelen aile, kötü günleri arkalarında bırakmaya karar verdi.