Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi

Düğün hazırlıklarını gizlilik içinde yürüten çift, yine de tören mekânının ortaya çıkmasına engel olamadı. En başından beri hayatlarını Boğaz kıyısında bir mekânda birleştirmek isteyen çift, Four Seasons Bosphorus’ta karar kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahidi olarak katılacağı düğünün hazırlıkları, imzalanan özel gizlilik anlaşması doğrultusunda devam ediyor ve basına haber sızmaması konusunda azami özen gösteriliyor.

Kasten mi yaptı?

Öte yandan Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin düğün tarihi Almanya’da da manşetlere taşındı. Alman Bild gazetesi, Özil’in eski takım arkadaşları düğüne katılamasın diye tarih olarak 7 Haziran’ı seçtiğini iddia etti. Habere göre Özil, düğünü bilerek 8 Haziran’da Belarus-Almanya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesine denk getirdi. Böylece bir zamanlar birlikte top koşturduğu Alman milli takımı oyuncularının törende olmamasını garantiledi.