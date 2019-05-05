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  3. Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi

Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi

Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi

İki yıldır nişanlı olan Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ve 2014 yılında Miss Turkey birincisi seçilen ünlü oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran’da nikâh masasına oturacak.

Düğün hazırlıklarını gizlilik içinde yürüten çift, yine de tören mekânının ortaya çıkmasına engel olamadı. En başından beri hayatlarını Boğaz kıyısında bir mekânda birleştirmek isteyen çift, Four Seasons Bosphorus’ta karar kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahidi olarak katılacağı düğünün hazırlıkları, imzalanan özel gizlilik anlaşması doğrultusunda devam ediyor ve basına haber sızmaması konusunda azami özen gösteriliyor.

Kasten mi yaptı?

Öte yandan Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin düğün tarihi Almanya’da da manşetlere taşındı. Alman Bild gazetesi, Özil’in eski takım arkadaşları düğüne katılamasın diye tarih olarak 7 Haziran’ı seçtiğini iddia etti. Habere göre Özil, düğünü bilerek 8 Haziran’da Belarus-Almanya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesine denk getirdi. Böylece bir zamanlar birlikte top koşturduğu Alman milli takımı oyuncularının törende olmamasını garantiledi.

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