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Düğün Artvin'de

Düğün Artvin'de

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal yazın evleniyor. Çift, Özbayraklı’nın memleketi Artvin’de kır düğünü yapacak. 

Uzun zamandır aşk yaşayan ‘Yeni Gelin’ dizisinin oyuncusu Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı beraberliklerini nikâh masasına taşıyor. Daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları da giyen milli futbolcu, Şilan Makal ile memleketi Artvin’de evlenmeye karar verdi. Önümüzdeki yaz Borçka İlçesi’nde sade kır düğünüyle birlikteliklerini taçlandıracak olan çiftten Makal, önceki gün erkek arkadaşıyla ilk kez  birlikte çekilmiş karesini paylaştı. ‘A- Normal’ isimli tiyatro oyununda oynayan Makal’ı ilk gününde yalnız bırakmayan Özbayraklı, kız arkadaşını en ön sıradan izleyerek destek çıktı. 

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Şener Özbayraklı, Şilan Makal’ın ilk tiyatro deneyimi yaşadığı ‘A- Normal’ isimli oyununu en ön sıradan izledi. 


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