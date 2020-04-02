Dudullu Postası nerede çekildi? Dudullu Postası ne zaman çekildi?

Dudullu Postası ne zaman, nerede çekildi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Şu sıralar Mucize Doktor'da başrolde oynayan Taner Ölmez'in de yer aldığı dizi merak konusu oldu. Öyle ki bazı izleyiciler Mucize Doktor'un final yaptığını düşündü. Ancak Dudullu Postası daha önce bir dijital platform için çekilmişti. Tv'de ilk kez yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Dudullu Postası ile ilgili merak edilenler haberimizde..

DUDULLU POSTASI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dudullu Postası 2018 yılında çekildi. Limon Film tarafından BluTV’de yayınlanması için çekilen Dudullu Postası dizisinin senaryosu Erkan Yılmaz ve Funda Alp tarafından kaleme alındı.

DUDULLU POSTASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Dudullu Mahallesi'nde çekildi.

DUDULLU POSTASI KONUSU NEDİR?

Dudullu Postası serisinden uyarlanan karakterler ve hikaye, sıradışı semtin sıradışı insanlarının gözünden anlatılıyor. Mahallenin ele avuca sığmaz gençleri, umutsuz ev kadınları, hayal dünyasında yaşayan genç kızlar, halı saha maçında kaybolan babalar...

Hepsi, samimi mizacıyla güldüren bir dizi olan Dudullu Postası'nda buluşuyor! Gazetecilik yapmak için gecesini gündüzüne katan Asım, abisi tarafından evin içine hapsedilen Melis, Melis'e aşık delikanlı Tayfur, güvenlik ve namus takıntılı Eyüp, mahallenin en tuhaf kişilerinden Sebati ve daha nicesi Dudullu'da.

Haber yaptıklarını zannederken, kendi komik hikayelerini anlattıklarının farkında olmayan gazetecilerin gazetesidir Dudullu Postası!

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI

Güven Kıraç (Asım), Erkan Can (Vasıf), Taner Ölmez (Tayfur), Hazar Ergüçlü (Melis), Bülent Şakrak (Eyüp), Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar (Ersan), Özgür Emre Yıldırım (Cem), Aslı Bekiroğlu (Betül), Gözde Çığacı (Gül), Levent Tülek (Sebati )