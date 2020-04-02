Dudullu Postası Melis kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında TV'de ilk kez yayınlanacak olan Dudullu Postası oyuncu kadrosu ve konusu ile gündemde yer alıyor. Mucize Doktor dizisi ile tanınan Taner Ölmez, ekranların sevilen yüzleri Güven Kıraç ve Erkan Can ve Yüksek Sosyete dizisiyle bilinen Hazar Ergüçlü, Dudullu Postası dizisi ile karşımıza çıkacak. Dudullu Postası'nda Melis karakterine Hazar Ergüçlü hayat veriyor. Hazar Ergüçlü hakkında araştırmalar hız kazandı.

DUDULLU POSTASI MELİS KİMDİR?



Melis, abisi tarafından evden çıkmasına izin verilmeyen genç ve güzel bir kız.

DUDULLU POSTASI KONUSU NE?

Hikaye ve tretmanı Banu Uzpeder ve Fuat Mete’ye ait Dudullu Postası’nın senaryosunu ise Funda Alp ve Yiğit Sertdemir kaleme aldı.

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi zanneden, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın (Güven Kıraç), Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor. Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan (Ahmet Rıfat Şungar) ve Cem’le ( Özgür Emre Yıldırım) çalışmaya başlayan Tayfur (Taner Ölmez) bir yandan aşık olduğu Melis’e (Hazar Ergüçlü), Melis’in abisi Eyüp’ü (Bülent Şakrak) atlatarak ulaşmaya çalışırken bir yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışır.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuştur. 2010 yılında Derviş Zaim’in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Analar ve Anneler, Medcezir, Kuzey Güney ve Yüksek Sosyete gibi birçok yapımda yer alan Hazar Ergüçlü, şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir. Hazar Ergüçlü, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

HAZAR ERGÜÇLÜ’NÜN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:



2019 – Hakan: Muhafız (Zeynep) (TV Dizisi)

2018 – Ahlat Ağacı (Sinema Filmi)

2018 – Gerçek Kesit: Manyak (Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Hayat Sırları (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Kar (Müzeyyen) (Sinema Filmi)

2016 – Yüksek Sosyete (Cansu) (TV Dizisi)

2016 – Dar Elbise (Güle) (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Kader) (TV Dizisi)

2013-2014 – Medcezir (Eylül) (TV Dizisi)

2013 – Benim Dünyam (Ayla) (Sinema Filmi)

2012 – Açlığa Doymak (Sena) (Sinema Filmi)

2011–2013 – Kuzey Güney (Simay) (TV Dizisi)

2010 – Gölgeler ve Suretler (Ruhsar)