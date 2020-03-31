Dudullu Postası hangi kanalda yayınlanacak? Dudullu Postası 1. bölüm ne zaman?

Dudullu Postası, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Şu sıralar Mucize Doktor'daki Ali Vefa rolü ile gündemde olan Taner Ölmez'in de yer aldığı Dudullu Postası Tv'de yayınlanacak. Serkan Yılmaz'ın, Türkiye'nin en çok satan karikatür ve mizah dergisi olan Penguen için çizdiği karikatür serisi Dudullu Postası Tv'de ilk kez yayınlanacak. Dudullu Postası dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

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https://www.kanald.com.tr/dudullu-postasi/fragmanlar/dudullu-postasi-fragmani

2018 yapımı Dudullu Postası, 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 20:00'de başıyor.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizi, Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

DUDULLU POSTASI KONUSU NE?

Dudullu Postası serisinden uyarlanan karakterler ve hikaye, sıradışı semtin sıradışı insanlarının gözünden anlatılıyor. Mahallenin ele avuca sığmaz gençleri, umutsuz ev kadınları, hayal dünyasında yaşayan genç kızlar, halı saha maçında kaybolan babalar...

Hepsi, samimi mizacıyla güldüren bir dizi olan Dudullu Postası'nda buluşuyor! Gazetecilik yapmak için gecesini gündüzüne katan Asım, abisi tarafından evin içine hapsedilen Melis, Melis'e aşık delikanlı Tayfur, güvenlik ve namus takıntılı Eyüp, mahallenin en tuhaf kişilerinden Sebati ve daha nicesi Dudullu'da.

Haber yaptıklarını zannederken, kendi komik hikayelerini anlattıklarının farkında olmayan gazetecilerin gazetesidir Dudullu Postası!

DUDULLU POSTASI OYUNCULARI

Güven Kıraç (Asım), Erkan Can (Vasıf), Taner Ölmez (Tayfur), Hazar Ergüçlü (Melis), Bülent Şakrak (Eyüp), Ayda Aksel (Emine), Ahmet Rıfat Şungar (Ersan), Özgür Emre Yıldırım (Cem), Aslı Bekiroğlu (Betül), Gözde Çığacı (Gül), Levent Tülek (Sebati )