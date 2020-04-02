Dudullu Postası 1. bölüm izle! Dudullu Postası 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dudullu Postası dizisi 2 Nisan Perşembe günü Kanal D ekranlarında 1. bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Dudullu Postası 2. bölüm fragmanı da 1. bölümü izleyen izleyiciler tarafından merak edip aratılıyor. Senaryosu Serkan Yılmaz’a ait dizinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Taner Ölmez, Erkan Can ve Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyor. Haberimiz içerisinden Dudullu Postası 1. bölüm özeti ve izleme linkine ulaşabilirsiniz.



DUDULLU POSTASI 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DUDULLU POSTASI 1 .BÖLÜM ÖZETİ

Tayfur, gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki "Kayıp Babalar"ı bulmaya çalışıyor!

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi sanan, kendine hayranlığıyla kör olan Asım'ın, Dudullu’da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor.

Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan ve Cem’le çalışmaya başlayan Tayfur, bir yandan aşık olduğu Melis’e, Melis’in abisi Eyüp’ü atlatarak ulaşmaya çalışırken diğer yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki ‘Kayıp Babalar’ı bulmaya çalışacaktır.

DUDULLU POSTASI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DUDULLU POSTASI KONUSU NE?

Mahallenin ele avuca sığmaz gençleri, umutsuz ev kadınları, hayal dünyasında yaşayan genç kızlar, halı saha maçında kaybolan babalar...

Hepsi, samimi mizacıyla güldüren bir dizi olan Dudullu Postası'nda buluşuyor! Gazetecilik yapmak için gecesini gündüzüne katan Asım, abisi tarafından evin içine hapsedilen Melis, Melis'e aşık delikanlı Tayfur, güvenlik ve namus takıntılı Eyüp, mahallenin en tuhaf kişilerinden Sebati ve daha nicesi Dudullu'da.

Haber yaptıklarını zannederken, kendi komik hikayelerini anlattıklarının farkında olmayan gazetecilerin gazetesidir Dudullu Postası!