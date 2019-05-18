Dublin'de Misafir
“Misafir” filmi, Yunus Emre Enstitüsü’nün, Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği, Mültecilerle Dayanışma Derneği (MUDEM) ve Dublin Trinity College ile işbirliğiyle, düzenlediği etkinlikte İrlandalı izleyicilerle buluştu.
Etkinliğe İrlandalı sinemaseverlerin yanı sıra kentte bulunan yabancı diplomatlarla basın da yoğun ilgi gösterdi. Dublin Trinity College’nin tarihi binasında gerçekleştirilen etkinlikte “Suriyeli Mülteci Kadınların Objektifinden Göç” temalı fotoğraf sergisi de açıldı.