Dr Özlem Gültekin kimdir? Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kaç yaşında?

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ÖZLEM GÜLTEKİN KİMDİR?

5 yaşında ilkokula başlayan, ilk orta ve lise öğrenimini baba mesleği nedeni ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tamamlayan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimine başladı. 2000 yılında DEÜ' nden derece ile mezun olmuştur. Akabinde tıpta uzmanlık sınavında (TUS) Türkiye genelinde derece yaparak DEÜ Tıp Fakültesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ihtisasını yaparak çalışmaya başladı.

Özlem Gültekin, 2000-2005 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda çalıştıktan sonra, 2005'te özel bir hastanede, 2006 -2009 arasında mecburi hizmetini Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde, 2009 - 2010 arasında da Özel Sekiz Eylül Hastanesi’nde çalıştı. 2010-2012 yılları arasında özel bir hastanede Stuff Hekim olarak çalıştı.

2012 de Op. Dr. Özlem Gültekin Kliniği olarak açtığı kliniğini, daha sonra “Hayat’ın ÖZ’ü Kliniği “ markasına döndürmüş ve hala Kadın Hastalıkları Doğumun yanı sıra, çeşitli estetik uygulamalarında yürütüldüğü kliniğinde hizmet vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere çok sayıda kongre ve sempozyuma katılmış olup, 2012 yılında Slovenya'da Ljubljana Unıversity Hastanesi'nde Prof. Dr. Adolf Lukonovic ile birlikte çeşitli çalışma ve uygulamalara katılmış ve eğitim sertifikası aldı.

Başta İstanbul’da pek çok ulusal televizyon kanalında olmak üzere, Ege Bölgesi’nde de çeşitli tv programlarına canlı yayın konuğu olarak katılmaktadır. Renkli bir kişiliğe sahip olan Op. Dr. Özlem Gültekin büyük bir aşkla yaptığı mesleğinin yanı sıra, PPL pilotluk sertifikası almış olup uçak kullanmak hobileri arasındadır.

Aynı zamanda TUGİAD ( Türkiye Genç İş Adamları Derneği) Türkiye Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi olup , TÜGİAD Ege şubesinde halen yönetim kurulu üyesidir. TUGİAD Ege Şubesi Sağlık Komisyon Başkanlığı'nı yönetmektedir.