Dr. Ender Saraç ilk kez konuştu! Koronavirüs test sürecinde neler yaşadı?

Dr. Ender Saraç, koronavirüs testinin negatif çıkmasını ve yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Biz de eşimle beraber diyoruz ki ‘Evde Kal Türkiye’ sürekli evdeyiz. Çocuklarla vakit geçiriyoruz.

Benim hastaneye gitme nedenim; Yurt içi çok fazla seyahat yaptım. Bir yolculuğumda çok kuvvetli üşüttüm. Ondan sonra yurt dışından gelen hastaları da gördüm. Bir kırıklık, bir soğuk algınlığı hissettim. Öksürüğüm, ateşim yoktu. Koronavirüs belirtileri yoktu, fakat tedbiren başvurdum hastaneye. Testlerim yapıldı, o zamanlar test sonuçları dört güne çıkıyordu. O süreçte korona olmasanız bile kontrol amaçlı öyleymişsiniz gibi kabul edilip ona göre davranılıyor. Sonuçlar belli olduktan sonra yarım saat içerisinde hastaneden çıktım. Şimdi yeni kitler geldi 4-5 gün beklemeye gerek kalmadı. Benim şikayetim; halsizlik, soğuk algınlığı gibi basit bir şeydi. Şimdi bomba gibiyim.

Üç şeye çok dikkat edin;

Birincisi; mutlaka evde kalmak lazım. İkincisi; dişlerinizi sert diş fırçasıyla fırçalamayın. Kızarmış ekmek, kabuklu yemiş yemeyin çünkü bunlar çizik yapabiliyor ve oralara virüs daha kolay yerleşiyor.