Doya Doya Moda'da kim elendi? 27 Mart Doya Doya Moda kim birinci oldu?

Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusunun yanıtı programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tv8 ekranlarında hafta içi hergün yayınlanan programda hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise bugün programa veda edecek.

27 MART DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da bugün birinci olan yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

42 beden ve üstü bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez bulunuyor.