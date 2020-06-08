Doya Doya Moda Zeynep Zor kimdir? Doya Doya Moda Zeynep kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda Zeynep Zor kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Doya Doya Moda izleyicileri programa bugün katılan Zeynep Zor hakkında araştırma yapmaya başladı. Doya Doya Moda yarışmasında kızların bir renge ihtiyacı olduğunu belirten Zeynep Zor, Doya Doya Moda'ya renk katmaya geldiğini söylüyor. İşte Doya Doya Moda Zeynep Zor hakkında merak edilen diğer detaylar...

DOYA DOYA MODA ZEYNEP ZOR KİMDİR?

Doya Doya Moda Zeynep Zor, 23 yaşında. Özel bir üniversitede ekonomi okuyor. Son sınıf öğrencisi. Aslen Giresunlu olan Zeynep yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP KAÇ KİLO?

Doya Doya Moda Zeynep Zor, 79,5 kilo ve 42 beden.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP KAÇ BOYUNDA

Doya Doya Moda Zeynep Zor, 1.55 boyunda.