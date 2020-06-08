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  3. Doya Doya Moda Zeynep Zor kimdir? Doya Doya Moda Zeynep kaç yaşında, nereli?
08 Haziran 2020 Pazartesi 13:28 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Zeynep Zor kimdir? Doya Doya Moda Zeynep kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda Zeynep Zor kimdir" Doya Doya Moda Zeynep kaç yaşında, nereli"

Doya Doya Moda programına yeni katılan Zeynep Zor hakkında aramalar yoğunlaştı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün yeni hafta başlıyor. Bugün yarışmacılar "Altın Günü" konsepti için kombinlerini hazırlayacaklar. İzleyiciler yeni yarışmacı Zeynep Zor'un kaç yaşında, kaç kilo ve kaç beden olduğunu merak ediyor. İşte Doya Doya Moda Zeynep Zor hakkında merak edilenler...

Doya Doya Moda Zeynep Zor kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Doya Doya Moda izleyicileri programa bugün katılan Zeynep Zor hakkında araştırma yapmaya başladı. Doya Doya Moda yarışmasında kızların bir renge ihtiyacı olduğunu belirten Zeynep Zor, Doya Doya Moda'ya renk katmaya geldiğini söylüyor. İşte Doya Doya Moda Zeynep Zor hakkında merak edilen diğer detaylar...

DOYA DOYA MODA ZEYNEP ZOR KİMDİR?

Doya Doya Moda Zeynep Zor, 23 yaşında. Özel bir üniversitede ekonomi okuyor. Son sınıf öğrencisi. Aslen Giresunlu olan Zeynep yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP KAÇ KİLO?

Doya Doya Moda Zeynep Zor, 79,5 kilo ve 42 beden.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP KAÇ BOYUNDA

Doya Doya Moda Zeynep Zor, 1.55 boyunda.

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