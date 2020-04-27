Doya Doya Moda Zenan Karataş kimdir? Doya Doya Moda Zenan kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Sedanur'un elenmesi üzerine yerine katılan yeni yarışmacı Zenan Karataş oldu. İzleyiciler Zenan Karataş'ın yaşını ve mesleğini merak ediyor. İşte Zenan Karataş'ın hayatı

DOYA DOYA MODA ZENAN KARATAŞ KİMDİR?

Doya Doya Moda Zenan Karataş, yarışmaya İstanbul Pendik'ten katılıyor. Ailesi modalist olan Zenan baba mesleğini devam ettiriyor. Büyük beden butik işletmeciliği yapıyor.

DOYA DOYA MODA ZENAN KAÇ YAŞINDA?

Aslen Ispartalı olan Zenan Karataş, 28 yaşında.

DOYA DOYA MODA ZENAN KAÇ KİLO?

Doya Doya Moda Zenan Karataş 75 kilo.

DOYA DOYA MODA ZENAN KAÇ BEDEN?

1.65 boyunda olan Zenan 42-44 bedene sahip.