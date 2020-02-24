Doya Doya Moda yeni yarışmacıları kimler? Aydan Sarı kimdir, Gözde Akgün kimdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'ya bu hafta iki yeni yarışmacı katıldı. Doya Doya Moda izleyicileri yeni yarışmacılar hakkında araştırma yapmaya başladı. Aydan Sarı kimdir, Gözde Akgün kimdir? sorularının yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni yarışmacılar Aydan Sarı ve Gözde Akgün hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

AYDAN SARI KİMDİR?

Aydan Sarı, 19 yaşında. Öğrenci olan Aydan Sarı, lojistik okuyor. İstanbul'da yaşıyor. Aslen Kastamonu'lu olan Sarı, 89 kilo, 1.74 boyunda ve 42-44 beden.

GÖZDE AKGÜN KİMDİR?

Gözde Akgün, aslen Çorumlu. İstanbul'da yaşayan Gözde Akgün takı tasarımcısı. 1.74 boyunda olan Gözde Akgün 82 kilo, 42-44 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA HAKKINDA

Büyük bedene sahip 7 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği moda programı Doya Doya Moda, hafta içi hergün Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu ve Seray Sever oturuyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanını alan yarışmacısı ise programa veda ediyor.