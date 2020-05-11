Doya Doya Moda yeni yarışmacı Tuğçe Kızıler kimdir? Doya Doya Moda Tuğçe kaç yaşında?

Doya Doya Moda yeni yarışmacı Tuğçe Kızıler kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri olduğu programda büyük beden 7 bayan yarışmacı yarışıyor. En güzel kombinleri oluşturmak altın kolyenin sahibi olmak için kıyasıya mücadele devam ediyor. En düşük puanı alarak elenen yarışmacıların yerine yeni yarışmacılar katılıyor. İşte bu hafta katılan Tuğçe Kızıler hakkında merak edilenler...

DOYA DOYA MODA TUĞÇE KIZILER KİMDİR?

Doya Doya Moda yeni yarışmacı Tuğçe Kızıler, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kendisi aslen Trabzonlu.

DOYA DOYA MODA TUĞÇE KIZILER KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda yeni yarışmacı Tuğçe Kızıler 24 yaşında.

DOYA DOYA MODA TUĞÇE KIZILER KAÇ KİLO

1.64 boyunda olan Tuğçe Kızıler, 76 kilo ve 44 beden.