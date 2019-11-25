Doya Doya Moda yarışmacıları kim? İşte Doya Doya Moda yarışmacılarının hayatı..
Doya Doya Moda yarışmacıları kim? sorusunun yanıtı arama motorunda araştırılmaya başladı. Tv8 yarışmalarına bir yenisini ekliyor. Doya Doya Moda yarışması ekranlara renk katmaya hazır. Yarışmanın ilk bölümü 25 Kasım'da ekranlara geldi. Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda'da 7 kadının tarzı yorumlanacak. Doya Doya Moda yarışmacıları kim? diye merak edenler için Doya Doya Moda yarışmacılarının hayatı haberimizde..
Doya Doya Moda yarışmacıları kim? sorusu yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışması 25 Kasım itibari ile TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Doya Doya Moda hafta içi her gün 12:45'te izleyiciyle buluşacak. Doya Doya Moda yarışmacıları kim? diye araştıranlariçin Doya Doya Moda yarışmacılarının hayatı haberimizde..
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Sepideh Su Baher
Doya Doya Moda yarışmasının ilk yarışmacısı Sepideh Su Baher. Yarışmacı Sepideh daha önce bazı dizilerde konuk oyuncu olarak rol almış. Sepideh Baher daha önce Erkenci Kuş, Kuaförüm Sensin dizi ve yarışmasında boy gösterdi. Şimdi de Afilli Aşk dizisinde rol alıyor.
Sündüz Durmaz
Sündüz Durmaz evli ve Cezayirli. Youtube kanalında paylaşımlar yapıyor.
Miraç Tortumlu
Miraç Tortumlu, yarışmanın evli isimlerinden. Instagram'da verdiği kilolarla yaşadığı macerayı görüntüye kaydedip yayınlıyor.
Ferdanur Başaran
Ferdanur Başaran İstanbul Üniversitesi mezunu. Büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
Emel Başkan
Yarışmanın 7 isminden biri olan Emel Başkan, dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Emel Başkan, günlük dizi Yemin’de oynamış.
Yaprak Sultan
Yaprak Sultan sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor ve eğlenceli paylaşımlarda bulunuyor.
Beyza Han
Büyük beden mankenlik ve tv sunuculuk geçmişi bulunuyor.