Doya Doya Moda yarışmacıları kim? İşte Doya Doya Moda yarışmacılarının hayatı..

Doya Doya Moda yarışmacıları kim? sorusu yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışması 25 Kasım itibari ile TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Doya Doya Moda hafta içi her gün 12:45'te izleyiciyle buluşacak. Doya Doya Moda yarışmacıları kim? diye araştıranlariçin Doya Doya Moda yarışmacılarının hayatı haberimizde..

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sepideh Su Baher

Doya Doya Moda yarışmasının ilk yarışmacısı Sepideh Su Baher. Yarışmacı Sepideh daha önce bazı dizilerde konuk oyuncu olarak rol almış. Sepideh Baher daha önce Erkenci Kuş, Kuaförüm Sensin dizi ve yarışmasında boy gösterdi. Şimdi de Afilli Aşk dizisinde rol alıyor.

Sündüz Durmaz

Sündüz Durmaz evli ve Cezayirli. Youtube kanalında paylaşımlar yapıyor.

Miraç Tortumlu

Miraç Tortumlu, yarışmanın evli isimlerinden. Instagram'da verdiği kilolarla yaşadığı macerayı görüntüye kaydedip yayınlıyor.

Ferdanur Başaran

Ferdanur Başaran İstanbul Üniversitesi mezunu. Büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Emel Başkan

Yarışmanın 7 isminden biri olan Emel Başkan, dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Emel Başkan, günlük dizi Yemin’de oynamış.

Yaprak Sultan

Yaprak Sultan sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor ve eğlenceli paylaşımlarda bulunuyor.

Beyza Han

Büyük beden mankenlik ve tv sunuculuk geçmişi bulunuyor.