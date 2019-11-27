Doya Doya Moda Su kimdir, nereli? Doya Doya Moda yarışmacılarından Su kaç yaşında?

Doya Doya Moda Su Baher merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışmacılarından Su kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini üstlendiği yarışmacı hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmacılardan biri olan Su Baher ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACISI SU KİMDİR?

Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisidir. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce bazı dizilerde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Sepideh Baher daha önce Erkenci Kuş, Kuaförüm Sensin dizi ve yarışmasında yer almıştı.