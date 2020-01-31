Doya Doya Moda Su kimdir, kaç yaşında? İşte Doya Doya Su Baher'in oynadığı diziler

Doya Doya Moda Su kimdir? sorusu araştırılıyor. Su Baher kaç yaşında? Erkenci Kuş, Afili Aşk gibi dizilerde rol alan Baher, TV 8’de hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmasında yer alıyor. Kıran kırana bir moda yarışının yaşandığı programın yarışmacı aralarında yer alan Baher, iddialı isimler arasında görülüyor.

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?

TV 8’de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Su Baher’de yer alıyor. 21 yaşında olan Sepideh Su Baher üniversite öğrencisidir. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez bulunuyor.