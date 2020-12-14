Doya Doya Moda Sabiha, bugün yarışmada yer almadı. Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışmasında bugün yeni hafta başladı. Doya Doya Moda yarışmacılarından Sabiha'nın programda olmamasının nedeni izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Doya Doya Moda Sabiha neden yok? Doya Doya Moda Sabiha elendi mi, ayrıldı mı?

DOYA DOYA MODA SABİHA NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda Sabiha elenmedi. Doya Doya Moda Sabiha geçtiğimiz cuma birinci olmuştu. Sabiha, yapımdan özel izin hakkını kullandı. Bu nedenle Doya Doya Moda Sabiha bu hafta boyunca yarışmada olmayacak. Ancak geri dönecek.

DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?

Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.

Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.

Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. “Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım”