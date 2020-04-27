Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? 27 Nisan Doya Doya Moda saat kaçta?

27 Nisan Doya Doya Moda saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Doya Doya Moda'nın yayın saati izleyenleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda saati değiştirilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın bu hafta saat kaçta yayına başlayacağı araştırılıyor. 27 Nisan Tv8 yayın akışı haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

27 Nisan Tv8 yayın akışına göre, Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 12:30'da başlayacak. Programın özel bölümü ise saat 12:00'de ekranlara gelecek.

DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan Sedanur, Doyd Doya Moda'ya veda eden isim oldu.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programı tüm hızıyla devam ediyor. Çekmeköy'deki Doya Doya Moda evinde çekimlerin devam ettiği programda 42 beden ve üzeri 7 bayan yarışmacı haftanın ödülü altın kolye için yarışıyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez