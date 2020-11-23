Rabia Ağca kimdir?

Doya Doya Moda 2. sezonu başladı. Yepyeni yarışmacı kadrosuna sahip Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 bayan yarışmacı elenmemek için kıyasıya mücadele edecek.

DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

Doya Doya Moda Rabia, Hatay doğumlu. Öğrenci ve okulunu donduran Rabia tekrar sınava hazırlanıyor.

Doya Doya Moda Rabia Ağca, 21 yaşında.

1,68 boyunda olan Doya Doya Moda Rabia Ağca, 75 kilo ve 42 beden.