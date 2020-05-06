Doya Doya Moda Özde kimdir? Doya Doya Moda Özde Karacan neden yok, geri gelecek mi?

Doya Doya Moda Özde geri gelecek mi? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda yakından takip ediliyor. Yaşanan küresel salgın nedeni ile evde açılan butikte yarışmacılar kombinlerini oluşturuyorlar. Bireysel olarak yarışmanın yapıldığı programda hafta birincisi altın kolyenin sahibi oluyor, en düşük puanı alan ise eleniyor. Programda Özde'nin neden gittiği ve geri gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Merak edilenler haberimizde..

ÖZDE KARACAN NEDEN YOK?

Özde Karacan, Nisan ayından beri programda yok. Doya Doya Moda Özde, yarışmadan elenmedi. Geçtiğimiz haftalarda midesinden ameliyat olduğu açıklanan Özde'nin doktor tavsiyesi ile evde istirahat etmesi gerektiği ve bu nedenle de yarışmaya gelemediği açıklandı.

DOYA DOYA MODA ÖZDE GERİ GELECEK Mİ?

Doya Doya Moda Özde Karacan'ın geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖZDE KARACAN KİMDİR?

Yarışmaya 10 Mart'ta dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Yarışmaya Mersin'den katıldı.

Kendisine ait takı aksesuar mağazası bulunan Özde, 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.