Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? 28 Şubat TV 8 yayın akışı

Doya Doya Moda izleyicileri yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini merak ediyorlar. Doya Doya Moda neden yok? TV 8’de ekrana gelen yarışma hafta içi her gün yayınlanıyor. Yarışmada her Cuma bir kişi eleniyor. En yüksek puanı alan isim ise birinci oluyor ve hediyeyi kazanıyor. Dün İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Bu nedenle Doya Doya Moda ekranda olmayacak.

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Bu nedenle Doya Doya Moda yarışmanın yeni bölümü yayınlanmayacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:00 8’de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10:45 Survivor

12:45 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2020

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Haftanın birincisi rekor puanla Betül oldu. Neslihan ve Eylül yarışmaya veda etti.