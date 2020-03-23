Doya Doya Moda Mira Muhtarzade kimdir? Doya Doya Moda Mira Muhtarzade nereli, kaç yaşında?

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mira Muhtarzade kimdir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tv8 ekranlarında hafta içi hergün yayınlanan moda programı aynı saatte izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu hafta programa yeni katılan Mira Hanım ile ilgili merak edilenler haberimizde..

MİRA MUHTARZADE KİMDİR? NERELİ?

Mira Muhtarzade, aslen İranlı. 23 yaşında. Moda ile ilgilenen Mira Muhtarzade, modellik yapıyor. 3 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.64 boyunda Mira Muhtarzade, 72 kilo, 42-44 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez bulunuyor.