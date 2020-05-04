Doya Doya Moda Mezküre Uçar kimdir? Mezküre Uçar kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda tüm hızıyla devam ediyor. Doya Doya Moda Mezküre Uçar kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün yarışmaya katılan Mezküre Uçar'ın kaç yaşında ve kaç kilo olduğu merak ediliyor. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Mezküre Uçar hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEZKÜRE UÇAR KİMDİR?

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Pazarlama işiyle uğraşan Mezküre Uçar bir kız çocuk annesi.

MEZKÜRE UÇAR KAÇ KİLO?

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar 75 kilo ve 42 beden.

MEZKÜRE UÇAR KAÇ BOYUNDA?

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, 1.65 boyunda. Modaya ilgisi olduğunu ve kızının yarışmaya katılmasını çok istediğini belirten Mezküre, kendisine Sündüz'ün rakip olabileceğini söylüyor.