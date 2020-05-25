Doya Doya Moda Melika Aslan kimdir? Doya Doya Moda Melika Aslan nereli, kaç yaşında?

Doya Doya Moda Melika Aslan kimdir? sorusunun yanıtı Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bugün yepyeni bir haftanın başladığı programa yeni bir yarışmacı dahil oldu. Geçtiğimiz hafta elenen Tuğçe'nin yerine gelen isim Melika Aslan oldu. İzleyiciler, Doya Doya Moda Melika Aslan'ın hayatı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilenler..

DOYA DOYA MODA MELİKA ASLAN KİMDİR?

Doya Doya Moda Melika Aslan, gayrimenkul danışmanlığı yapılıyor. Annesi İranlı olan Melika Aslan'ın babası ise Elazığlı. Melika Aslan, tarzını göstereceği en iyi platformun Doya Doya Moda olduğunu söylüyor.

DOYA DOYA MODA MELİKA ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda Melika Aslan, 30 yaşında.

DOYA DOYA MODA MELİKA ASLAN KAÇ KİLO?

Doya Doya Moda Melika Aslan 100 kilo, 44 beden.

DOYA DOYA MODA MELİKA ASLAN BOYU KAÇ?

Doya Doya Moda Melika Aslan 1.82 boyunda.