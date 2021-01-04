Doya Doya Moda konuğu Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda yarışmasında Kemal Doğulu'nun ayrılığının üzerine hergün yeni bir konuk jüri geliyor. Doya Doya Moda'nın bugünkü konuk jürisi Ebru Destan oldu. Tüm yarışma takipçileri Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladılar. Doya Doya Moda konuğu Ebru Destan hakkında tüm detayları sizler için derledik..

DOYA DOYA MODA KONUĞU EBRU DESTAN KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Ebru Destan, 24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Mankenlikten sonra şarkıcılığa adım atan Ebru Destan, ilk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında çıkardı. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı.

Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. Galerici Mete Okay ile 2011'de evlendi ve bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunuyor. Ünlü isim 2017 Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı.