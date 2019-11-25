Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu kimdir?

Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında? sorusu yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışması 25 Kasım Pazartesi günü 12:45'te TV8 kanalında yayın hayatına başladı. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele veriyor. Yarışmayı izleyenler Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, kimdir? merak ediyor. İşte yanıtı..

GÜLŞAH SARÇOĞLU KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken Moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu verdiği kilolarla hem şaşırttı hem de bambaşka birine dönüştü. 2011 doğumlu bir oğlu olan Gülşah Saraçoğlu bir süredir iş adamı Gökhan Göz ile birlikte. Bir dönem Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaparken Nihat Doğan'la kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dünya starlarıyla da çalışan Gülşah, Nicoke Kidman'i giydirmektedir.