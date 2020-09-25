Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 25 Eylül Doya Doya Moda dün kim elendi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacıdan en yüksek puanı alan birinci olup altın kolyenin sahibi oluyor, en düşük puanı alan ise eleniyor. Programın jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seay Sever oturuyor. İzleyenler bu hafta yarışmadan kimin elendiğini ve kimin birinci olduğunu araştırıyor.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da hafta birincisi henüz açıklanmadı. Birinci olan isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

25 EYLÜL DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

25 Eylül Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Rabia

Sabiha

Nur

Zeynep

Birben

Rümeysa

Özde

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever