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18 Eylül 2020 Cuma 14:40 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 18 Eylül Doya Doya Moda kim elendi?

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu" 18 Eylül Doya Doya Moda kim elendi"

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacıdan en yüksek puanı alan birinci olup altın kolyenin sahibi oluyor, en düşük puanı alan ise eleniyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 18 Eylül Doya Doya Moda kim elendi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Yeni stüdyosunda yeni yarışmacılarla 2. sezona başlayan programın jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seay Sever oturuyor. İzleyenler bu hafta yarışmadan kimin elendiğini ve kimin birinci olduğunu öğrenmek istiyor.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Birinci açıklandıktan sonra haberimizin içerisine eklenecektir.

18 EYLÜL DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

18 Eylül Cuma günü Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Rabia

Sabiha

Nur

Zeynep

Birben

Rümeysa

Özde

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever

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