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16 Ekim 2020 Cuma 15:45 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? 16 Ekim Doya Doya Moda kim elendi?

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim" 16 Ekim Doya Doya Moda kim elendi"

Tv8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin ilk ve tek büyük beden moda programı Doya Doya Moda'da büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacı haftanın birincisi olmak için yarışıyor. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, diğer yarışmacılar programa devam ediyor. İzleyiciler bu hafta kimin elendiğini ve kimin birinci olduğunu araştırıyor...

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da geçtiğimiz hafta elenen yarışmacı jüri üyelerinin sempati duyduğu ve "Ponçik" dedikleri Aslı olmuştu. Bu hafta yeni yarışmacı olarak Nazlı katıldı. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 16 Ekim Doya Doya Moda kim elendi?

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta birinci henüz açıklanmadı. Hafta birincisi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

16 EKİM DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kimin elendiği henüz belli olmadı. Haftanın en düşük puanını alarak elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Rabia

Sabiha

Birben

Rümeysa

Özde

Tuğçe

Nazlı

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever

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