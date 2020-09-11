Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? 11 Eylül Doya Doya Moda kim elendi?

Doya Doya Moda yarışması izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. İlk sezondan kısa bir süre sonra 2. sezona başlayan programda yeni yarışmacılarla kıyasıya rekabet devam ediyor. Jüri üyelerinden en düşük puanı alan yarışmacı programa veda ediyor.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da haftanın kazananı 97 puanla kolyenin kazananı Sabiha oldu.

11 EYLÜL DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

11 Eylül Cuma günü Doya Doya Moda'da kimin elendiği henüz belli değil. Elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever