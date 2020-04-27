Doya Doya Moda günün sorusunun yanıtı ne? Zenan'ın butiğinden en sık alışveriş yapan yarışmacı kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Doya Doya Moda'da bugün bir ilk yaşandı. Bugün yarışmaya yeni katılan Zenan Karataş'ın butiğinde mevcut yarışmacılarından birinin çok sık alışveriş yaptığı ve kimin olduğu soruldu. Yanıtı bilen ve instagramdaki postun altında yazan 1000. izleyiciye kolye hediyesi verilecek...

ZENAN'IN BUTİĞİNDEN EN SIK ALIŞVERİŞ YAPAN YARIŞMACI KİM?

Zenan'ın butiğinden en sık alışveriş yapan yarışmacı henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA'DA GÜNÜN SORUSUNUN YANITI NE?

Jüri üyelerinden Seray Sever, günün sorusunun yanıtını bilen 1000. izleyiciye kolye hediyesi edileceğini açıkladı.