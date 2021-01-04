Doya Doya Moda Gülnaz kimdir? Doya Doya Moda Gülnaz Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Tv8'in sevilen ve ilgi ile izlenen yarışması Doya Doya Moda'da yeni yarışmacı açıklandı. Sabiha Küçükislamoğlu'nun elenmesinin ardından maratona dahil olan isim Gülnaz Yılmaz oldu. Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Gülnaz Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır? İşte Gülnaz hakkında tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA GÜLNAZ KİMDİR?

Yeni haftanın yarışmacısı olarak ekranda boy gösterecek Gülnaz İstanbul'da yaşıyor. Aslen Samsunlu olan Gülnaz 33 yaşında. Şarkı sözü yazıyor. Ressamlık ve editörlük de yapıyor.

Yarışmaya katılma nedeni ise tam bir büyük beden olması. Ayrıca stil sahibi ve ikon gibi olduğunu dile getiriyor. Modayı sessiz bir iletişim aracı olarak gördüğünü anlatan Gülnaz büyük bir iddia ile geliyor.