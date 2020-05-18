Doya Doya Moda Gamze Eroğlu kimdir? Doya Doya Moda Gamze Eroğlu kaç yaşında?

Doya Doya Moda'da kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın yüksek puanını alan yarışmacısı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda ediyor. Geçtiğimiz hafta elenen isim Mira oldu. Bu hafta yarışmaya katılan yeni isim ise Gamze Eroğlu oldu. Doya Doya Moda izleyicileri yeni yarışmacı hakkında araştırma yapıyor. İşte merak edilenler...

DOYA DOYA MODA GAMZE EROĞLU KİMDİR?

Doya Doya Moda Gamze Eroğlu, 23 yaşında.

Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kayserili.

DOYA DOYA MODA GAMZE EROĞLU KAÇ KİLO?

1.73 boyunda olan Gamze Eroğlu 85 kilo ve 44 beden.

Eroğlu, tarzını şık ve feminen olarak tanımlıyor. Vazgeçilmezlerinin kalem etekler ve stilettolar olduğunu belirtiyor.