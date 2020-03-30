Doya Doya Moda formatı mı değişti? Doya Doya Moda takım yarışı nasıl olacak? İşte merak edilenler

Tv8'in sevilen programı Doya Doya Moda'nın formatı değişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü, jüri üyelerinden Kemal Doğulu formatta bir değişikliğe gidildiğini açıkladı. Mevcut formatta 7 büyük bedene sahip bayanın bireysel olarak yarıştığı Doya Doya Moda artık 8 yarışmacı takım halinde yarışacak. Doya Doya Moda takım yarışı nasıl olacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

DOYA DOYA MODA FORMATI NASIL OLDU?

Kemal Doğulu "Önümüzdeki hafta bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi. Önümüzdeki haftadan itibaren takım olarak yarışacaklar ve yeni bir yarışmacı katılacak. Bir grubun lideri Su diğer grubun lideri Emel olacak. Takımlar pazartesi günü belli olacak. 4'er kişi iki takım halinde yarışılacak. Takımın liderleri takımı yönlendirecek. O gün konseptinde giyinmeyecek.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez