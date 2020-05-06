Doya Doya Moda Emel Başkan kimdir? Emel Başkan kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

Doya Doya Moda Emel Başkan'ın hayatı merak ediliyor. Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Yarışmanın ilk gününden beri programda kalmayı başaran ve hafta birincilikleri de bulunan Emel Başkan'ın Yemin dizisinde oynadığı da biliniyor. Doya Doya Moda Emel Başkan hakkında merak edilenler...

DOYA DOYA MODA EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Doya Doya Moda Emel Başkan aslen Konyalı. Emel Başkan, 30 yaşında, Emel Başkan, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final yapan günlük dizi Yemin’de oynadı. Doğuştan stil sahibi olduğunu belirten Emel Başkan 85 kilo ve 46 bedendir.

Doya Doya Moda Emel Başkan evlidir.