Doya Doya Moda Doğuş Çabakçor ile ilgili aramalar hız kazandı. Çektiği videolarla Youtube ve Instagram'da fenomen haline gelen, aynı zamanda DJ'lik ve ticaret hayatı da bulunan Doğuş Çabakçor, bugün Kemal Doğulu'nun koltuğunda konuk jüri olarak oturuyor. İzleyiciler Doğuş Çabakçor hakkında arama yapmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Doğuş Çabakçor kimdir? Doğuş Çabakçor kaç yaşında, ne iş yapıyor?

DOĞUŞ ÇABAKÇOR KİMDİR?

Türkiye'nin 'sosyete DJ'i' olarak tanınan Doğuş Çabakçır 5 Mart 1987'de başkent Ankara'da dünyaya geldi. 15 yaşında başladığı çalışma hayatının yanısıra fen lisesini bitirip, işletme bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda dağ bisikletçiliği yaptı. Şu an ise DJ'lik ile uğraşmaktadır.

Küçük yaştan bu yana gösterdiği azim, çalışkanlık ve hedeflerine ulaşma hırsı onu bu günlere getirdi. 12 Mayıs 2012'de Babası Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları’nın başkanı olan Enver Yücel'in kızı Begüm Yücel ile evlendi. Bu evliliğinden Aslan ve Kaplan olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Çift 2020'de ayrıldı.

Doğuş Çabakçor kendisine ait Youtube kanalında ise yüz binlerce kişi tarafından takip edilmektedir. 2018 yılından itibaren yüklediği düzenli videolarla sosyal medyaya farklı bir bakış açısı getirmiştir.

ALBÜMLERİ

Çabakçor Remixes,

7800 Çeşme,

Vol. 3,

7800 Çeşme,

Vol. 4.