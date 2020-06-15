Doya Doya Moda Büşra Koçak kimdir? Doya Doya Moda Büşra kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda programına bugün katılan Büşra Koçak'ın kim olduğu merak ediliyor. Bugün yepyeni bir haftaya başlayan Doya Doya Moda'da 7 büyük beden yarışmacı haftanın ödülünü almak için yarışacak. Geçtiğimiz hafta en düşük puanı alarak elenen yarışmacı Zeynep'in yerine bugün Büşra Koçak katıldı. Doya Doya Moda Büşra Koçak kimdir, kaç kilo ve nereli gibi soruların yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA BÜŞRA KOÇAK KİMDİR?

Doya Doya Moda Büşra Koçak, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. İş sağlığı güvenliği uzmanı, 1 senedir güzellik sektöründe çalışıyor.

DOYA DOYA MODA BÜŞRA KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda Büşra Koçak, 24 yaşında.

DOYA DOYA MODA BÜŞRA KAÇ KİLO?

Doya Doya Moda Büşra Koçak, 1.64 boyunda ve 76 kilo. Büşra Koçak, 42-44 beden.