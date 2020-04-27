Doya Doya Moda Betül kimdir? Doya Doya Moda Betül kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda Betül kaç yaşında, nereli? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Betül, yarışmada renkli karakteri ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Komik hareketleri ve tavırları ile jüri üyelerini de güldürmeyi başaran Betül Böçkün'ün hayatı araştırılıyor. Zaman zaman özel hayatından bahseden Betül hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA BETÜL KİMDİR?

Betül Böçkün 24 yaşında. Kuaförlük yapan Betül Böçkün, aslen Bingöllü. Özel hayatı hakkında konuşan Betül, anne ve babasının ayrı olduğunu belirtti. Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini belirtti. Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

Başından bir evlilik geçtiğini de aktaran Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirdi. Erkek evladını kaybeden Betül kızı olsaydı ismini Mira koymak istediğini açıkladı.