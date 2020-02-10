Doya Doya Moda Banu Noyan kimdir, kaç yaşında? Banu Noyan neden ayrıldı?

Banu Noyan’ın Doya Doya Moda’da yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Doya Doya Moda Banu Noyan kimdir, kaç yaşında? TV 8’de ekrana gelen yarışmada jüri üyeleri arasında yer alan Noyan, işlerinin yoğunluğu nedeniyle yarışmadan ayrıldığını duyurmuştu.

BANU NOYAN DOYA DOYA MODA’DAN NEDEN AYRILDI?

Banu Noyan işlerinin yoğunluğu nedeniyle yarışmadan ayrıldığını duyurdu.

BANU NOYAN KİMDİR?

Basın ve Halkla ilişkiler alanında kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Birçok güzellik yarışmasının ve moda gösterisinin koreograflığını üstlenmiştir.

Banu Noyan, Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmekte ve konusuyla ilgili birçok ödül bulunmaktadır.

Banu Noyan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, İşletme doktorasını yapmıştır.

2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisinin kurmuştur.

2 yıl önce kurduğu Artistik Sanatlar akademisi kuran Noyan, 1 kızı bulunmaktadır.