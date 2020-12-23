Doya Doya Moda Ayşegül, izleyiciler tarafından araştırılan isimler arasında yer alıyor. Doya Doya Moda programına geçtiğimiz hafta olan Ayşegül'ün asıl adı Fatmagül'dür. Ancak herkesin kendisini Ayşegül olarak tanıdığını söylüyor. Peki, Doya Doya Moda Ayşegül kimdir? Doya Doya Moda Ayşegül kaç yaşında, nereli?

DOYA DOYA MODA AYŞEGÜL KİMDİR?

Ayşegül Toptaş 1992 yılında Denizli’de doğdu. 28 yaşında olan Ayşegül Toptaş 1,65 boyunda, 90 kilo. Modanın alışılmışın dışındaki uyum hali olduğunu vurgulayan Ayşegül Toptaş, bu uyumu göstermek için yarışmaya dahil olduğunu dile getiriyor.

Yarışmada kendisine Rabia'nın sempatik ve diğer yarışmacılara göre daha doğal geldiğini söylüyor.