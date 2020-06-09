Doya Doya Moda 9 Haziran puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da büyük finale yaklaşırken yarışmacının bugün kaç puan aldıkları da merak ediliyor. İzleyiciler "Doya Doya Moda 9 Haziran puan durumu nedir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 42 beden ve üzeri 7 bayan yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturuyor. Merak edilen Doya Doya Moda puan durumuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 9 HAZİRAN PUAN DURUMU NEDİR?

Doya Doya Moda 9 Haziran puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Emel

Su

Betül

Hanzade

Gamze

Zeynep

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez