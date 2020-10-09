Doya Doya Moda 9 Ekim kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacının yarıştığı programda haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı ise birinci olarak altın kolyenin sahibi oluyor.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kimin birinci olduğu henüz belli değil. Hafta birincisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

9 EKİM DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

9 Ekim Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Rabia

Sabiha

Birben

Rümeysa

Özde

Aslı

Tuğçe

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever