Doya Doya Moda 9 Ekim kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da geçtiğimiz hafta veda eden yarışmacı Zeynep olmuştu. Bu hafta yeni gelin Tuğçe ile birlikte mücadele devam etti. Peki, Doya Doya Moda 9 Ekim kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?
Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacının yarıştığı programda haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı ise birinci olarak altın kolyenin sahibi oluyor.
DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kimin birinci olduğu henüz belli değil. Hafta birincisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
9 EKİM DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
9 Ekim Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Rabia
Sabiha
Birben
Rümeysa
Özde
Aslı
Tuğçe
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Uğurkan Erez
Seray Sever