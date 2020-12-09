Doya Doya Moda 9 Aralık puan durumu tablosu: Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye ödülünün de sahibi oluyor. Büyük beden bayanların yarıştığı Doya Doya Moda'da kombinler Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu tarafından puanlanıyor. Kombinler hafta içi 5 puan üzerinden, hafta finalinin yapıldığı cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, Doya Doya Moda gün birincisi bugün kim oldu?

9 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugünün konsepti "Star parçanı seç" olarak belirlendi. Birbirinden renkli ve farklı kombinler ortaya çıktı.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da gün birincisi henüz belli olmadı. Doya Doya Moda puan durumu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 9 ARALIK PUAN TABLOSU

Birben

Rabia

Özde

Sabiha

Ceren

Bahar

Tuğba