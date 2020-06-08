Doya Doya Moda 8 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Büyük bedene sahip 7 yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da çekimler Çekmeköy'deki evinde devam ediyor. Doya Doya Moda'da yarışmacılar hafta içi 5 puan üzerinden, hafta finalinin yapıldığı günler ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı da eleniyor.

DOYA DOYA MODA 8 HAZİRAN PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda 8 Haziran puan durumuna göre Betül 14 puanla gün birincisi oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Emel

Su

Betül

Hanzade

Gamze

Zeynep

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez